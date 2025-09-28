Τι θησαυρό μπορείς να βρεις σε πάρκινγκ του Μονακό…
Τι θησαυρό μπορείς να βρεις σε πάρκινγκ του Μονακό…

Μία υπερσπάνια ειδική έκδοση της Porsche 911 απαθανάτισε ο φακός του Newsauto στο Πριγκηπάτο…

Τι θησαυρό μπορείς να βρεις σε πάρκινγκ του Μονακό…
Ό,τι για τους περισσότερους είναι.. έκθεμα, στο Μονακό το συναντάς… σε υπόγειο. Το αυτοκίνητο που βλέπετε στις φωτογραφίες του Newsauto είναι το RML P39, ένα project που βασίζεται στην Porsche 911 (992) Turbo S και έχει τροποποιηθεί από τη βρετανική RML.

