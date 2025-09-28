Ο θαυμασμός του Αστυνομικού και το με το ζόρι σκάνδαλο λόγω Ferrari

Στο Μιλάνο, μια Ferrari 812 Superfast έγινε αφορμή για να στηθεί μια μικρή παράσταση στον δρόμο. Το βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει αστυνομικούς να σταματούν τον οδηγό για υπερβολική ταχύτητα, όμως αντί να προχωρήσουν στην τυπική διαδικασία με πρόστιμο, έδειξαν τον θαυμασμό τους για το αυτοκίνητο. Ζήτησαν να ακούσουν τον ήχο του V12 κινητήρα, αντάλλαξαν χειραψίες και δεν έκρυψαν την ενθουσιώδη αντίδρασή τους.

Η εικόνα ταξίδεψε αμέσως στα social media και τα διεθνή μέσα. Πολλοί έσπευσαν να μιλήσουν για σκάνδαλο, αφήνοντας υπόνοιες ότι οι αστυνομικοί άφησαν τον οδηγό ατιμώρητο μόνο και μόνο επειδή οδηγούσε Ferrari. Όμως, στην πραγματικότητα, το βίντεο δεν αποδεικνύει κάτι τέτοιο. Μπορεί να έκανε φασαρία (ε V12 είναι αυτούς) αλλά η ταχύτητα δεν ξεπερνούσε τα 60 km/h σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ. Ηταν μία επιτάχυνση 0-60km/h. Το μόνο που καταγράφει είναι μια στιγμή αυθόρμητου θαυμασμού ...





