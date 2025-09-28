Οι Τούρκοι με το KAAN και η κόντρα με τα ελληνικά F-35
Οι Τούρκοι με το KAAN και η κόντρα με τα ελληνικά F-35
Ο Ερντογάν γύρισε με άδεια χέρια από τις ΗΠΑ σε ό,τι αφορά το τουρκικό μαχητικό 5ης γενιάς KAAN. Θα μπορέσει να προλάβει την Ελλάδα και τα νέα F-35 που θα κυριαρχήσουν στο Αιγαίο;
Μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει με ασύλληπτους ρυθμούς η αμυντική θωράκιση της χώρας μας κρίνεται ως απόλυτη προτεραιότητα.
