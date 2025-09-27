Τι κάνει τα γαλλικά αυτοκίνητα τόσο διαφορετικά;

Η Γαλλία δεν εφηύρε το αυτοκίνητο, αλλά του πρόσθεσε… μπόλικο αλατοπίπερο. Από το Citroen DS μέχρι το Renault Avantime, η χώρα καλλιέργησε μια αυτοκινητιστική κουλτούρα που αποθεώνει το διαφορετικό, συχνά εις βάρος της πρακτικότητας, αλλά υπέρ της φαντασίας. Κι αυτό δεν συνέβη τυχαία.