Τι κάνει τα γαλλικά αυτοκίνητα τόσο διαφορετικά;
Τι κάνει τα γαλλικά αυτοκίνητα τόσο διαφορετικά;

Από τις υδροπνευματικές αναρτήσεις της Citroen μέχρι τα φουτουριστικά MPV της Renault, η Γαλλία φτιάχνει αυτοκίνητα που μοιάζουν να μην υπακούν σε κανέναν κανόνα.

Τι κάνει τα γαλλικά αυτοκίνητα τόσο διαφορετικά;
Η Γαλλία δεν εφηύρε το αυτοκίνητο, αλλά του πρόσθεσε… μπόλικο αλατοπίπερο. Από το Citroen DS μέχρι το Renault Avantime, η χώρα καλλιέργησε μια αυτοκινητιστική κουλτούρα που αποθεώνει το διαφορετικό, συχνά εις βάρος της πρακτικότητας, αλλά υπέρ της φαντασίας. Κι αυτό δεν συνέβη τυχαία.

