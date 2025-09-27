Ιδού τα τουρκικά drones που μπήκαν χθες στο Αιγαίο

Τα μη επανδρωμένα της νέας γενιάς που περιλαμβάνονται σε αυτές τις κινήσεις δεν είναι απλά μικρά κατασκοπευτικά μέσα χαμηλού κόστους αλλά πλατφόρμες με εκτεταμένες δυνατότητες επιτήρησης και επιχειρησιακής αυτονομίας, σχεδιασμένες να λειτουργούν μακριά από την οπτική γραμμή ελέγχου και για πολλαπλές ώρες, γεγονός που προσδίδει διαφορετικό επίπεδο ρίσκου και πίεσης στην περιοχή.

Τα drones που παραβίασαν χθες το Αιγαίο ήταν της πρώτης γενιάς Bayraktar TB2, πλατφόρμες μέσης-altitude και μεγάλης αντοχής που σχεδιάστηκαν για επιτήρηση και στοχευμένες επιθέσεις. Το σκάφος έχει μήκος περίπου 6,5 μέτρα και άνοιγμα φτερών 12 μέτρων, μέγιστο βάρος απογείωσης γύρω στα 700 κιλά και ωφέλιμο φορτίο κοντά στα 150 κιλά, στοιχεία που του επιτρέπουν να μεταφέρει αισθητήρες και μικρά κατευθυνόμενα όπλα. Η αυτονομία πτήσης φτάνει στις 24–27 ώρες, το επιχειρησιακό ύψος υπηρεσίας αγγίζει τα 8.000–8.200 μέτρα και η μέγιστη ταχύτητα κυμαίνεται περί τους 120 κόμβους, προσφέροντας ικανότητα μακράς παραμονής πάνω από περιοχές ενδιαφέροντος.