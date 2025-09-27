Γιατί τα ηλεκτρικά είναι ιδανικά για καθημερινή χρήση;

Σύμφωνα με έρευνες που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα, οκτώ στους δέκα οδηγούς που έχουν ήδη συμβιώσει με ένα ηλεκτρικό μοντέλο θεωρούν την ηλεκτροκίνηση πρακτική και απόλυτα λειτουργική για την καθημερινή μετακίνηση, είτε αναφορικά με την αυτονομία τους είτε σχετικά με την άνεση που προσφέρουν.