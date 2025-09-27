Οδηγούμε την πρωτοποριακή Honda CB650R E-Clutch - Πόσο κοστίζει;

Έχοντας ήδη την πρώτη εμπειρία από το σύστημα E-Clutch της Honda στο CBR650R, υπήρχε μια βεβαιότητα ότι η εφαρμογή του στη γυμνή έκδοση CB650R θα ήταν απλά ιδανική.