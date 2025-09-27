Περιβαλλοντική δράση από τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακακάκη και την Kinsen
NEWSAUTO.GR

Περιβαλλοντική δράση από τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακακάκη και την Kinsen

13.640 αποτσίγαρα κα 2 τόνοι απορριμμάτων σε 2 ώρες από τους εργαζομένους του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και της Kinsen στο Π.Φάληρο.

Περιβαλλοντική δράση από τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακακάκη και την Kinsen
UPD:
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη και η Kinsen συμμετείχαν ενεργά στην Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών “World Clean Up Day 2025”, οργανώνοντας μαζί με την πρωτοβουλία Clean Up Greece μια δυναμική περιβαλλοντική εξόρμηση.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης