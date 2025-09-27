Περιβαλλοντική δράση από τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακακάκη και την Kinsen
13.640 αποτσίγαρα κα 2 τόνοι απορριμμάτων σε 2 ώρες από τους εργαζομένους του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και της Kinsen στο Π.Φάληρο.
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη και η Kinsen συμμετείχαν ενεργά στην Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών “World Clean Up Day 2025”, οργανώνοντας μαζί με την πρωτοβουλία Clean Up Greece μια δυναμική περιβαλλοντική εξόρμηση.
