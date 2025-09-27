Αθήνα: Τέλος τα παλιά ΙΧ και ο δακτύλιος

Το παραδοσιακό σύστημα με τα ζυγά και μονά, που εφαρμόστηκε για να περιορίσει την κυκλοφορία και να μειώσει τη ρύπανση, κρίνεται πλέον παρωχημένο και αναποτελεσματικό.