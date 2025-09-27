Ιδού τα υπερσύγχρονα σκάφη της Πυροσβεστικής
NEWSAUTO.GR

Ιδού τα υπερσύγχρονα σκάφη της Πυροσβεστικής

Δείτε τις αποκλειστικές εικόνες του Newsauto από τα πρώτα πυροσβεστικά Rafnar που θα παραλάβει το Πυροσβεστικό Σώμα το 2026

Ιδού τα υπερσύγχρονα σκάφη της Πυροσβεστικής
UPD:
Το Πυροσβεστικό Σώμα εισέρχεται σε νέα εποχή θαλάσσιας επιχειρησιακής ικανότητας με την παραλαβή, το 2026, των πρώτων ειδικών σκαφών της Rafnar Hellas.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης