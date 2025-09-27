Ιδού τα υπερσύγχρονα σκάφη της Πυροσβεστικής
Ιδού τα υπερσύγχρονα σκάφη της Πυροσβεστικής
Δείτε τις αποκλειστικές εικόνες του Newsauto από τα πρώτα πυροσβεστικά Rafnar που θα παραλάβει το Πυροσβεστικό Σώμα το 2026
Το Πυροσβεστικό Σώμα εισέρχεται σε νέα εποχή θαλάσσιας επιχειρησιακής ικανότητας με την παραλαβή, το 2026, των πρώτων ειδικών σκαφών της Rafnar Hellas.
