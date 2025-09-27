Δοκιμάζουμε το υβριδικό Dacia Bigster - Αξίζει τα λεφτά του;
Δοκιμάζουμε το υβριδικό Dacia Bigster - Αξίζει τα λεφτά του;

Με 23.800 ευρώ αγοράζεις ένα καλά εξοπλισμένο αυτοκινητάκι πόλης. Με τα ίδια λεφτά παίρνεις και το νέο Dacia Bigster. Χρειάζεται να το κουράσουμε περισσότερο;

Ας μην το κουράσουμε λοιπόν. Η Dacia έχει εξελιχτεί τα τελευταία χρόνια στο πιο επιτυχημένο και έξυπνο εγχείρημα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

