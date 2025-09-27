Η τεχνητή νοημοσύνη τρελαίνει τους οδηγούς!
Πολλοί πιστεύουν ότι το ΑΙ θα λύσει όλα τα προβλήματα των οδηγών.
Προς το παρόν όμως αυτό που κάνει είναι να δημιουργεί πονοκέφαλο.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
