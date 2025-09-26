Το νέο εργαλείο των κλεφτών πωλείται ελεύθερα στην αγορά!
Μία μικρή συσκευή που εκτελεί νόμιμες διαδικασίες μετατρέπεται στα χέρια επιτήδειων στο απόλυτο όπλο για την κλοπή κάθε αυτοκινήτου.
Ένα μικρό γκάτζετ αξίας μόλις 199 δολαρίων, το Flipper Zero, απειλεί να μετατραπεί από εργαλείο νόμιμου hacking σε όπλο κυβερνοεγκλήματος, βάζοντας στο στόχαστρο εκατομμύρια αυτοκίνητο ανά τον κόσμο.
