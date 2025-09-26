Το νέο εργαλείο των κλεφτών πωλείται ελεύθερα στην αγορά!

Ένα μικρό γκάτζετ αξίας μόλις 199 δολαρίων, το Flipper Zero, απειλεί να μετατραπεί από εργαλείο νόμιμου hacking σε όπλο κυβερνοεγκλήματος, βάζοντας στο στόχαστρο εκατομμύρια αυτοκίνητο ανά τον κόσμο.