Τραγικό: Πατέρας με τα δύο του παιδιά παγιδεύτηκαν και κάηκαν σε Tesla
Αστυνομία και αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλλουν ότι οι διασώστες δεν κατάφεραν να ανοίξουν τις χωνευτές ηλεκτρικές πόρτες του αυτοκινήτου.

Ένας 43χρονος άνδρας και δύο 9χρονα παιδιά έχασαν τη ζωή τους στη Γερμανία, όταν το Tesla στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη σε δέντρο και τυλίχθηκε στις φλόγες.

