Αποκλειστικό Newsautο: Ο Μάριος Ηλιόπουλος μιλάει για όλους και για όλα

Ο Μάριος Ηλιόπουλος που είναι πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ έχει ιδιαίτερα μεγάλη αγάπη για τους αγώνες αυτοκινήτου καθώς ο ίδιος συμμετέχει σε αυτούς πάνω από 35 χρόνια.