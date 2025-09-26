Δύσκολες ώρες για τον Λιούς Χάμιλτον
Δύσκολες ώρες για τον Λιούς Χάμιλτον
Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 καλείται να αντιμετωπίσει μία εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.
UPD:
Ο Λιούις Χάμιλτον αποκάλυψε μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram ότι ο 12χρονος Ρόσκο μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κτηνιατρική κλινική, όπου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων υπέστη ανακοπή καρδιάς.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα