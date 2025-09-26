Δύσκολες ώρες για τον Λιούς Χάμιλτον
Δύσκολες ώρες για τον Λιούς Χάμιλτον

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 καλείται να αντιμετωπίσει μία εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.

Δύσκολες ώρες για τον Λιούς Χάμιλτον
Ο Λιούις Χάμιλτον αποκάλυψε μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram ότι ο 12χρονος Ρόσκο μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κτηνιατρική κλινική, όπου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων υπέστη ανακοπή καρδιάς.

