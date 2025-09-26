ΕΚΤ: Να έχετε μετρητά στο σπίτι (video)

Με πρόσφατη έρευνα και σύσταση, η ΕΚΤ προτρέπει τα νοικοκυριά να διατηρούν ένα ποσό στο σπίτι τους ώστε να είναι προετοιμασμένα για περιπτώσεις κρίσεων. Όπως σημειώνεται, σε περιόδους έντονης αβεβαιότητας, όπως η πανδημία, οι γεωπολιτικές αναταράξεις ή οι εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και δικτύων, η ζήτηση για χαρτονομίσματα αυξάνεται σημαντικά. Τα μετρητά λειτουργούν ως εναλλακτικό αποθεματικό όταν το ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών δεν μπορεί να ανταποκριθεί.

Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν ήδη επίσημες οδηγίες. Στην Ολλανδία, την Αυστρία και τη Φινλανδία προτείνεται να υπάρχουν στο σπίτι περίπου 70 έως 100 ευρώ ανά άτομο για κάλυψη βασικών αναγκών έως και 72 ώρες, ενώ στη Σουηδία συστήνεται η κατοχή μετρητών για μία εβδομάδα, σε μικρές ονομαστικές αξίες ώστε να είναι εύκολη η χρήση τους σε καθημερινές αγορές. Στην Ισπανία και την Πορτογαλία, συγκεκριμένα περιστατικά με διακοπές ρεύματος οδήγησαν σε παράλυση των ηλεκτρονικών πληρωμών, γεγονός που επιβεβαίωσε την ανάγκη ύπαρξης φυσικού χρήματος.





ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ











