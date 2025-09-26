Από τα Tesla στα diesel: Η απρόσμενη στροφή των οδηγών
Όλο και περισσότεροι Αμερικανοί αφήνουν τα ηλεκτρικά τους για ανταγωνιστικές μάρκες, ενώ ένα μικρό αλλά εντυπωσιακό ποσοστό στρέφεται ακόμη και σε… πετρελαιοκίνητα.
Σύμφωνα με νέα στοιχεία της S&P Global, η πιστότητα στην Tesla έπεσε στο 58,1% το β΄ τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας πτώση 9,4% σε σχέση με πέρυσι και περνώντας για πρώτη φορά πίσω από τη Ford (59,6%).
Το «γήρας» της γκάμας, που στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε Model 3 και Model Y, σε συνδυασμό με την αμφιλεγόμενη δημόσια εικόνα του Ίλον Μασκ, θεωρούνται βασικές αιτίες της τάσης.
Αν και σχεδόν 7 στους 10 πρώην κατόχους Tesla παραμένουν σε ηλεκτρικά, το 31,1% αλλάζει κατηγορία: 28,2% στρέφεται σε υβριδικά και 2,9% σε diesel – μια επιλογή που ξαφνιάζει, ειδικά για οδηγούς που είχαν επενδύσει στην ηλεκτροκίνηση.
