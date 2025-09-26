Από τα Tesla στα diesel: Η απρόσμενη στροφή των οδηγών

Το «γήρας» της γκάμας, που στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε Model 3 και Model Y, σε συνδυασμό με την αμφιλεγόμενη δημόσια εικόνα του Ίλον Μασκ, θεωρούνται βασικές αιτίες της τάσης.

Αν και σχεδόν 7 στους 10 πρώην κατόχους Tesla παραμένουν σε ηλεκτρικά, το 31,1% αλλάζει κατηγορία: 28,2% στρέφεται σε υβριδικά και 2,9% σε diesel – μια επιλογή που ξαφνιάζει, ειδικά για οδηγούς που είχαν επενδύσει στην ηλεκτροκίνηση.





