Το STOP έγινε μπλε...

Το σήμα STOP καθιερώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1920, με την οκταγωνική του μορφή να επιλέγεται ώστε να ξεχωρίζει από όλα τα άλλα σήματα, ακόμα και σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας. Αρχικά ήταν κίτρινο, αλλά με την ανάπτυξη ανακλαστικών υλικών καθιερώθηκε το κόκκινο χρώμα, που από το 1954 έγινε υποχρεωτικό σε όλη την Αμερική και αργότερα, με τη Σύμβαση της Βιέννης (1968), υιοθετήθηκε διεθνώς.