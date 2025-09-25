Το STOP έγινε μπλε...
Το κλασικό κόκκινο οκτάγωνο είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα σήματα στον κόσμο. Κι όμως, σε ορισμένα μέρη των ΗΠΑ συναντά κανείς και μπλε πινακίδες STOP – με την ίδια ακριβώς σημασία, αλλά διαφορετική χρήση.
Το σήμα STOP καθιερώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1920, με την οκταγωνική του μορφή να επιλέγεται ώστε να ξεχωρίζει από όλα τα άλλα σήματα, ακόμα και σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας. Αρχικά ήταν κίτρινο, αλλά με την ανάπτυξη ανακλαστικών υλικών καθιερώθηκε το κόκκινο χρώμα, που από το 1954 έγινε υποχρεωτικό σε όλη την Αμερική και αργότερα, με τη Σύμβαση της Βιέννης (1968), υιοθετήθηκε διεθνώς.
