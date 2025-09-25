Αυτα τα αεροπλάνα ποθεί η Τουρκία και θα έχει η Ελλάδα

Η συνάντηση Ερντογάν – Τραμπ επανέφερε το θέμα στην επικαιρότητα, με την τουρκική πλευρά να επιχειρεί να διαπραγματευτεί ξανά τη συμμετοχή της. Ωστόσο, την ίδια στιγμή η Ελλάδα, που έχει ήδη παραγγείλει τα F-35, προχωρά με σταθερά βήματα στην ενίσχυση της αεροπορικής της ισχύος, δημιουργώντας μια διαφορά που δύσκολα θα καλυφθεί στο άμεσο μέλλον.

Η ένταξη των αμερικανικών μαχητικών F-35 στον στόλο της Πολεμικής Αεροπορίας ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αεροπορική ισχύ της Ελλάδας. Πρόκειται για το πιο προηγμένο μαχητικό πέμπτης γενιάς, το οποίο συνδυάζει τεχνολογία stealth, υπερσύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα και δυνατότητες πολλαπλών ρόλων, από αεροπορική υπεροχή έως επιθέσεις ακριβείας σε μεγάλες αποστάσεις. Με την απόκτησή τους, η χώρα εισέρχεται σε μια κλειστή λέσχη κρατών που διαθέτουν αυτό το τεχνολογικό πλεονέκτημα, αποκτώντας ξεκάθαρη αποτρεπτική ισχύ στην περιοχή.