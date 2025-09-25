To νέο Audi Q3 στην Ελλάδα – Τιμές και εξοπλισμός (+video)
To νέο Audi Q3 στην Ελλάδα – Τιμές και εξοπλισμός (+video)

Το νέο Audi Q3 είναι πλέον διαθέσιμο για παραγγελία και στη χώρα μας. – Δείτε τις τιμές και τον εξοπλισμό για τις εκδόσεις SUV και Sportback.

To νέο Audi Q3 στην Ελλάδα – Τιμές και εξοπλισμός (+video)
Η καινούργια προσθήκη στη γκάμα των SUV της Audi, το Q3, σε εκδόσεις SUV και Sportback είναι διαθέσιμo με τρία κινητήρια σύνολα: τον 1.5 TFSi με τους 150 ίππους (TFSI Hybrid), τον 2.0 TDI με την ίδια ισχύ και το plug-in υβριδικό e-Hybrid των 277 ίππων.

