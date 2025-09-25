Ιδού η απόλυτη λύση στο κυκλοφοριακό

Πάλι σε βρίσκω καθισμένο στη θέση του ακινητοποιημένου αυτοκινήτου σου να χάνεις το χρόνο σου, να χάνεις την ψυχραιμία σου, να χάνεις τα χρήματά σου και κυρίως να χάνεις στιγμές που θα μπορούσες να αξιοποιήσεις αν είχες φτάσει σε μια φυσιολογική ώρα στον προορισμό σου.