Οδηγούμε το ηλεκτρικό αγροτικό KGM Musso - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα

Το Musso EV είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό pick-up από την KGM φιλοδοξώντας να συνδυάσει δύο κόσμους, την πρακτικότητα ενός επαγγελματικού οχήματος και τη φινέτσα ενός σύγχρονου SUV. Και η αλήθεια είναι πως, με μια πρώτη ματιά, δείχνει να έχει βρει την ισορροπία.