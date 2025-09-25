Ελλάδα, κάν' το όπως η Τουρκία

Το μυστικό της επιτυχίας δεν είναι ένα μόνο εργοστάσιο ή μια εθνική μάρκα, αλλά ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα: δεκάδες γραμμές συναρμολόγησης, βαθιά αλυσίδα προμηθευτών, εξαγωγική στρατηγική και σταθερά φιλικό επενδυτικό πλαίσιο.

Στον πυρήνα αυτής της δυναμικής βρίσκεται το δίκτυο των βασικών κατασκευαστών. Σήμερα στην Τουρκία δραστηριοποιούνται 15 κύριοι κατασκευαστές με παραγωγή σε 18 εργοστασιακές μονάδες, από την Προύσα και το Κοτζαέλι μέχρι τη Σακαρία, την Άγκυρα, την Άδανα και το Ιζμίρ. Εκεί συναρμολογούνται επιβατικά αυτοκίνητα, ελαφρά και βαρέα επαγγελματικά, λεωφορεία και ειδικά οχήματα από ονόματα όπως Ford Otosan, Oyak-Renault, TOFAŞ-Stellantis, Toyota, Hyundai Assan, Mercedes-Benz Türk, MAN Türkiye, TEMSA, Otokar, Karsan, Anadolu Isuzu, BMC και – πλέον – η αμιγώς τουρκική Togg. Το πλήθος και η γεωγραφική διασπορά των μονάδων σημαίνουν όγκους, εξειδίκευση και ανθεκτικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού...



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ





