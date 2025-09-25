Τι και αν πληρώνουν πρόστιμο +350 ευρώ;
Περισσότερες από 2.600 παραβάσεις βεβαιώθηκαν, σε μόνο μία εβδομάδα, από την Τροχαία, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».
Κατά την 12η εβδομάδα της δράσης (15–21 Σεπτεμβρίου), πραγματοποιήθηκαν 21.543 έλεγχοι σε όλη τη χώρα, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν 2.278 οδηγοί χωρίς κράνος –εκ των οποίων 124 εργάζονταν σε υπηρεσίες διανομής– και 365 παραβάσεις σε επιβάτες.
Ενδεικτικά, 1.987 παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, 347 επιβάτες, 257 οδηγούς Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) και 34 οδηγούς οχημάτων τύπου ATV («γουρούνες»).
