Βγήκε με... πολυβόλα στον δρόμο

Το μόνο σίγουρο είναι ότι κανείς από τα εκατομμύρια των θεατών που είδε το Batman όταν κυκλοφόρησε το 1989 στον κινηματογράφο δεν ξέχασε ποτέ τη στιγμή που το θρυλικό Batmobile εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην μεγάλη οθόνη.