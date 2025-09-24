Βγήκε με... πολυβόλα στον δρόμο
Βγήκε με... πολυβόλα στον δρόμο
Μια ρέπλικα του διάσημου οχήματος που οδήγησε ο κινηματογραφικός Batman με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας βγήκε σε δημοπρασία πριν από λίγες μέρες.
UPD:
Το μόνο σίγουρο είναι ότι κανείς από τα εκατομμύρια των θεατών που είδε το Batman όταν κυκλοφόρησε το 1989 στον κινηματογράφο δεν ξέχασε ποτέ τη στιγμή που το θρυλικό Batmobile εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην μεγάλη οθόνη.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα