Η εξωτική Ducati βγαλμένη από τις πίστες - Πόσο θα κοστίζει; (+video)

Η Ducati παρουσίασε στο πλαίσιο του World Premiere 2026, τη νέα Panigale V4 R. Πρόκειται για το απόλυτο superbike παραγωγής που ενσωματώνει τεχνολογίες κατευθείαν από την πίστα του MotoGP και του WSBK.