Η εξωτική Ducati βγαλμένη από τις πίστες - Πόσο θα κοστίζει; (+video)
Η Ducati παρουσίασε την καινούρια Panigale V4 R με τεχνολογίες που συναντάμε μόνο σε MotoGP και WSBK.

Η Ducati παρουσίασε στο πλαίσιο του World Premiere 2026, τη νέα Panigale V4 R. Πρόκειται για το απόλυτο superbike παραγωγής που ενσωματώνει τεχνολογίες κατευθείαν από την πίστα του MotoGP και του WSBK.

