Δείτε τον πιο... ανεγκέφαλο τρόπο να μην καίγονται τα ηλεκτρικά (+video)
Δείτε τον πιο... ανεγκέφαλο τρόπο να μην καίγονται τα ηλεκτρικά (+video)

Αν δεν θέλεις να καεί το αυτοκίνητό σου από τη μπαταρία οι Κινέζοι σκέφτηκαν ότι μπορείς να κάψεις του… διπλανούς σου.

Δείτε τον πιο... ανεγκέφαλο τρόπο να μην καίγονται τα ηλεκτρικά (+video)
Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα φέρνουν μαζί τους μια νέα μεγάλη πρόκληση: τις φωτιές στις μπαταρίες. Όταν αυτές ξεσπούν, είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατασβεστούν, ακόμη και από εξειδικευμένες δυνάμεις.

