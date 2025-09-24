Ασφάλεια για τον Έλληνα οδηγό επί 21 ολόκληρα χρόνια
Ασφάλεια για τον Έλληνα οδηγό επί 21 ολόκληρα χρόνια
Από το 2004 μέχρι σήμερα, ο κόσμος της αυτοκίνησης άλλαξε ριζικά. Τα αυτοκίνητα έγιναν πιο «έξυπνα», οι τεχνολογίες ασφαλείας πολλαπλασιάστηκαν και η ηλεκτροκίνηση άνοιξε νέους δρόμους.
UPD:
Σε όλη αυτή την πορεία η AUTOVISION παρέμεινε μια σταθερή αξία: ο σύμμαχος που διασφαλίζει ότι κάθε όχημα είναι ασφαλές και αξιόπιστο, ανεξάρτητα από το πόσο σύγχρονο ή παλιό είναι.
