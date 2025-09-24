To «σανίδωσε» με 205 χλμ./ώρα και το ανέβασε στα social - Συνελήθφη

Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν το υλικό στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για εντοπισμό επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών. Στο επίμαχο βίντεο, ο οδηγός καταγράφεται να κινείται με ταχύτητα που φτάνει τα 205 χλμ/ώρα σε τμήμα της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, όπου το επιτρεπόμενο όριο είναι μόλις 80 χλμ/ώρα.





