To «σανίδωσε» με 205 χλμ./ώρα και το ανέβασε στα social - Συνελήθφη
Ένας 36χρονος συνελήφθη αφού δημοσίευσε στα social media βίντεο όπου φαίνεται να κινείται με υπερβολική ταχύτητα, παραβιάζοντας κατά πολύ το όριο στην εθνική οδό.
Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν το υλικό στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για εντοπισμό επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών. Στο επίμαχο βίντεο, ο οδηγός καταγράφεται να κινείται με ταχύτητα που φτάνει τα 205 χλμ/ώρα σε τμήμα της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, όπου το επιτρεπόμενο όριο είναι μόλις 80 χλμ/ώρα.
