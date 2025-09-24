Συναγερμός για χιλιάδες «μαϊμού» επικίνδυνους αερόσακους
Συναγερμός για χιλιάδες «μαϊμού» επικίνδυνους αερόσακους
Ένα ακόμα πρόβλημα ασφάλειας έρχεται να προστεθεί, καθώς η αγορά έχει γεμίσει με ψεύτικους αερόσακους που -κυριολεκτικά- σκοτώνουν.
Ένα νέο σκάνδαλο ασφαλείας συγκλονίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς αποκαλύπτεται ότι χιλιάδες αυτοκίνητα ενδέχεται να έχουν εξοπλιστεί με επικίνδυνους, ψεύτικους αερόσακους από την Κίνα.
