Δε θα πιστέψετε πόσες κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν έρθει στην Ελλάδα
Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου ζει μια ιστορική καμπή. Μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια, από την πρώτη εμφάνιση της MG, η παρουσία κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών έχει εκτοξευθεί.
Σήμερα, Σεπτέμβριο του 2025, μιλάμε πλέον για 29 διαφορετικές μάρκες που έχουν βρει τον δρόμο τους στη χώρα μας, με πλήρεις γκάμες, οργανωμένα δίκτυα πωλήσεων, after-sales, και στρατηγικές συμμαχίες με κορυφαίους ελληνικούς ομίλους.
