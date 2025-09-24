Πέθανε ο σχεδιαστής του κάμπριο που αγαπήσαμε

Η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία αποχαιρετά έναν από τους σημαντικότερους σχεδιαστές της. Ο Tom Matano, ο άνθρωπος που συνδέθηκε άρρηκτα με την πιο εμβληματική roadster δημιουργία της Mazda, απεβίωσε στις 20 Σεπτεμβρίου 2025, λίγες εβδομάδες πριν κλείσει τα 77 του χρόνια.