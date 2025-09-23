Παρέλυσε η Land Rover Jaguar - Τι συνέβη;
Στην εποχή όπου η τεχνολογία έχει εισχωρήσει σε κάθε πτυχή της βιομηχανίας, η αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής αποτελεί θεμέλιο λίθο για την παραγωγή, την απασχόληση και την οικονομική σταθερότητα. Όταν αυτός ο πυλώνας κλονιστεί, οι συνέπειες δεν περιορίζονται σε τεχνικές δυσλειτουργίες αλλά μετατρέπονται σε αλυσιδωτές επιπτώσεις που αγγίζουν εργοστάσια, εφοδιαστικές αλυσίδες και χιλιάδες εργαζόμενους.

Η Jaguar Land Rover λοιπόν βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις της ιστορίας της, καθώς η κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε στα τέλη Αυγούστου έχει παραλύσει πλήρως τη λειτουργία της. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η αναστολή παραγωγής στα εργοστάσια της θα παραταθεί μέχρι την 1η Οκτωβρίου, με το χρονοδιάγραμμα για την επανεκκίνηση να παραμένει ασαφές...


