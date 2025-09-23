Η Suzuki άλλαξε το σήμα της...
Η Suzuki Motor Corporation ανανέωσε το εταιρικό της έμβλημά της, κάτι που είχε να συμβεί περισσότερο από 20 χρόνια.
Όπως ανακοινώθηκε, η επίσημη παρουσίασή του θα γίνει στις 30 Οκτωβρίου (2025), κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έκθεσης Japan Mobility Show, καθώς θα υπάρχει στα πρωτότυπα οχήματα που θα παρουσιάσει εκεί η εταιρεία.
Ωστόσο, οι διαφορές είναι μικρής έκτασης σε σχέση με πριν. Στη νέα εμφάνισή του το γνωστό γράμμα «S» διατηρεί την παραδοσιακή του μορφή, όπως αυτή υιοθετήθηκε από το 1958 και χρησιμοποιείται έκτοτε.
