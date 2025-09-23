Θα έρθει το κοινωνικό leasing; - Με κάτω από 100€ καινούργιο αυτοκίνητο;
Θα έρθει το κοινωνικό leasing; - Με κάτω από 100€ καινούργιο αυτοκίνητο;

Από τον περασμένο Ιούνιο, το newsauto είχε αποκαλύψει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την εφαρμογή ενός νέου προγράμματος κοινωνικού leasing, για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων (και μόνο).

Τότε είχαμε τονίσει πως, παρά τις θετικές εισηγήσεις που υπήρχαν, τίποτα δεν ήταν οριστικό και ότι η πορεία του σχεδίου εξαρτιόταν από παράγοντες που ξεπερνούσαν τα στενά ελληνικά όρια. Τα νεότερα που προκύπτουν σήμερα επιβεβαιώνουν πλήρως αυτή τη θέση. Εφόσον τελικά προχωρήσει το σχέδιο, τα κονδύλια θα προέλθουν αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι από τα αποθεματικά της Ελλάδα. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για εθνική πρωτοβουλία, αλλά για μια πιθανή ευρωπαϊκή στρατηγική στήριξης των πολιτών σε χώρες όπου η ανανέωση του στόλου γίνεται σε ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς, όπως της Ελλάδας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του newsauto με τα εμπλεκόμενα υπουργεία, μέσα στους επόμενους έναν με ενάμιση μήνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά η κατεύθυνση που θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 


