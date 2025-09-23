Πόσο κοστίζει για να οδηγήσεις στην πίστα των Σερρών;
Οδηγοί και αναβάτες έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάζουν με ασφάλεια τα οχήματα τους στο αυτοκινητοδρόμιο της πόλης των Σερρών και να γίνονται καλύτεροι…

Το αυτοκινητοδρόμιο της πόλης των Σερρών είναι ένα από τα καλύτερα της νοτιοανατολικής Ευρώπης, με υποδομές και οργάνωση. Πολύ συχνά φιλοξενεί αγώνες, είτε αυτοκινήτου είτε μοτοσικλέτας, ενώ απευθύνεται σε οδηγούς που θέλουν να δοκιμάσουν, με ασφάλεια, τις δυνατότητες του αυτοκινήτου ή της μοτοσικλέτας τους σε κλειστή διαδρομή.


