Τι πούλησαν οι ακριβές και ονειρικές μάρκες στην Ελλάδα;
Σαρωτική σε επίπεδο πωλήσεων η Porsche, ενώ από τη λίστα δεν έλειψαν Ferrari, Lamborghini ακόμα και Rolls Royce.
Η αγορά των πολυτελών, σπορ και ακριβών αυτοκινήτων στην Ελλάδα κινήθηκε αρκετά κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025, με συνολικά 721 ταξινομήσεις (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού). Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Porsche με 676 αυτοκίνητα, εκ των οποίων 236 ήταν καινούργια και 440 μεταχειρισμένα.
