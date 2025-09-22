Της έκανε ζημιές 6.000 ευρώ και έφυγε... κύριος (video)

Μια ακόμα περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με εγκατάλειψη καταγράφηκε πρόσφατα, προκαλώντας αγανάκτηση στους παθόντες αλλά και εύλογες ανησυχίες για την οδική ασφάλεια.Η ιδιοκτήτρια του κατεστραμμένου ΙΧ, περιέγραψε με το περιστατικό: «Χτύπησε το αυτοκίνητό μου και έφυγε σαν κύριος. Δεν παίρνω αποζημίωση από την ασφαλιστική». Το όχημά της υπέστη σοβαρές ζημιές, που σύμφωνα με την ίδια ξεπερνούν τις 6.000 ευρώ, ενώ παράλληλα υπήρξαν φθορές και σε δίκυκλο που ήταν σταθμευμένο στο ίδιο σημείο.