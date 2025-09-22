Οδηγούμε την ονειρική Alfa Romeo...
Οδηγούμε την ονειρική Alfa Romeo...
Ένα πανέμορφο διθέσιο supercar με κεντρικά τοποθετημένο κινητήρα διασχίζει με χάρη ένα γρήγορο εσάκι και έπειτα, στέλνoντας 630 ίππους στους πίσω τροχούς, εκτοξεύεται κάτω από τον φωτεινό, καθαρό ιταλικό ουρανό.
Ένα πανέμορφο διθέσιο supercar με κεντρικά τοποθετημένο κινητήρα διασχίζει με χάρη ένα γρήγορο εσάκι και έπειτα, στέλνoντας 630 ίππους στους πίσω τροχούς, εκτοξεύεται κάτω από τον φωτεινό, καθαρό ιταλικό ουρανό.
UPD:
Ενα μικρό πλήθος έχει μαζευτεί στην άκρη του δρόμου, διψασμένο να ρίξει μια ματιά στο ιταλικό ίνδαλμα που πηγαινοέρχεται μπροστά στα μάτια του. Αντιλαμβανόμενος το κοινό, σφίγγω το τιμόνι λίγο παραπάνω. Ντυμένο με το πιο εκλεκτό δέρμα, το λεπτεπίλεπτο σχήμα του μεταφέρει στα χέρια μου κρίσιμα δεδομένα καθώς το αυτοκίνητο επιβραδύνει δυνατά.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα