Φίλοι ξανά για το καλό τους

Η πρόσφατη συνάντηση του Έλον Μασκ με τον Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, που μόνο τυχαία στο μνημόσυνο του Τσάρλι Κερκ, έφερε στο προσκήνιο τη σχέση των δύο ανδρών, η οποία είχε διαταραχθεί έντονα...

Η κοινή τους παρουσία στο μνημόσυνο του Τσάρλι Κερκ, στη Γκλέντεϊλ της Αριζόνα, αποτέλεσε μια απρόσμενη στιγμή συμβολισμού, καθώς οι κάμερες κατέγραψαν τη χειραψία τους και τη σύντομη συνομιλία τους, ενώ ο Μασκ ανάρτησε στη συνέχεια φωτογραφία στο X με τη λεζάντα «For Charlie». Το γεγονός αυτό έγινε αμέσως αντικείμενο σχολιασμού από τα αμερικανικά ΜΜΕ, που επιχειρούν να ερμηνεύσουν αν πρόκειται για μια πραγματική επαναπροσέγγιση ή για μια συγκυριακή κίνηση.

Η ουσία είναι πως οι δύο άνδρες βρέθηκαν ξανά στο ίδιο κάδρο μετά από μήνες αλληλοκατηγοριών και πολιτικών διαφωνιών, με αφορμή νομοθετικές πρωτοβουλίες αλλά και διαφορετικές προσεγγίσεις στα οικονομικά ζητήματα. Ο Τραμπ χρειάζεται την επιρροή και τη δυναμική παρουσία του Μασκ (και) στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ ο Μασκ γνωρίζει καλά πως ο πρώην πρόεδρος εξακολουθεί να διαθέτει ένα τεράστιο ακροατήριο στη συντηρητική βάση της Αμερικής. Σε αυτό το πλαίσιο, η δημόσια εικόνα της συνάντησης εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές, ανεξάρτητα από το αν η ουσία της σχέσης τους έχει πραγματικά αποκατασταθεί.



