Morbidelli T352X: Το πρωί γραφείο, το απόγευμα enduro
Η ιδανική μοτοσικλέτα για καθημερινή χρήση και εξορμήσεις έρχεται στην Ελλάδα για να ταράξει τα νερά από τη Morbidelli.
Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, με ποικιλία τοπίων που συνδυάζουν αστικές διαδρομές, στενά χωριά, ορεινούς δρόμους και παραθαλάσσιες εκτάσεις, η ανάγκη για μια μοτοσικλέτα που μπορεί να τα κάνει όλα είναι μεγαλύτερη από ποτέ.
Οι μικρομεσαίες μοτοσικλέτες περιπέτειας προσφέρουν ακριβώς αυτή την ευελιξία. Είναι αρκετά ελαφριές για να κινούνται άνετα μέσα στην πόλη, αρκετά δυνατές για να φέρουν τον αναβάτη σε απομακρυσμένα χωριά και ταυτόχρονα ανθεκτικές για εκδρομές σε φυσικά μονοπάτια.
