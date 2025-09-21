Αθήνα: Τέλος τα παλιά ΙΧ και ο δακτύλιος

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, έχει ήδη δηλώσει πως χρειάζεται ένα νέο, πιο σύγχρονο πλαίσιο με βάση την τεχνολογία και τη δίκαιη κατανομή των περιορισμών. Ο σκοπός αυτών των νέων δεδομένων δεν είναι άλλος από το να βγουν εκτός κέντρου τα παλαιότερα και πιο ρυπογόνα αυτοκίνητα, δηλαδή εκείνα που αντιστοιχούν στις παλαιές ευρωπαϊκές προδιαγραφές εκπομπών.

Τα αυτοκίνητα κατηγορίας Euro 1, που κυκλοφόρησαν από το 1992, τα Euro 2 από το 1996, τα Euro 3 από το 2000 και τα Euro 4 από το 2005, είναι τα πρώτα που θα τεθούν στο στόχαστρο. Πρόκειται για οχήματα τα οποία, με βάση τα σημερινά δεδομένα, εκπέμπουν πολλαπλάσιους ρύπους και θεωρούνται υπεύθυνα για το μεγαλύτερο μέρος της ατμοσφαιρικής επιβάρυνσης στο κέντρο της πόλης.

Το νέο μοντέλο σχεδιάζεται να στηριχθεί στην ψηφιακή εποχή, με ηλεκτρονική άδεια εισόδου που θα ελέγχεται μέσω εφαρμογών και καμερών αναγνώρισης πινακίδων. Δεν θα υπάρχει πλέον η απλή εναλλαγή ζυγών και μονών, αλλά ένα σύστημα που θα διαφοροποιεί την πρόσβαση ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα...





