Στο σφυρί το πιο ακριβό αυτοκίνητο στην ιστορία
Στο σφυρί το πιο ακριβό αυτοκίνητο στην ιστορία
Το μοναδικό one-off μοντέλο της Bugatti, που το 2019 έγραψε ιστορία ως το ακριβότερο νέο αυτοκίνητο στον κόσμο, μπαίνει σε δημοπρασία.
Δεν πρόκειται, όμως, για μία πώληση που είναι για όλους. Η Bugatti δεν δημοσιοποίησε ούτε μία φωτογραφία που να τιμά την καλλιτεχνική υπόσταση του μοναδικού της hypercar και οι υποψήφιοι αγοραστές πρέπει να αποδείξουν ότι είναι «άξιοι» να λάβουν μέρος.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα