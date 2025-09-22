Στο σφυρί το πιο ακριβό αυτοκίνητο στην ιστορία
NEWSAUTO.GR

Στο σφυρί το πιο ακριβό αυτοκίνητο στην ιστορία

Το μοναδικό one-off μοντέλο της Bugatti, που το 2019 έγραψε ιστορία ως το ακριβότερο νέο αυτοκίνητο στον κόσμο, μπαίνει σε δημοπρασία.

Στο σφυρί το πιο ακριβό αυτοκίνητο στην ιστορία
Δεν πρόκειται, όμως, για μία πώληση που είναι για όλους. Η Bugatti δεν δημοσιοποίησε ούτε μία φωτογραφία που να τιμά την καλλιτεχνική υπόσταση του μοναδικού της hypercar και οι υποψήφιοι αγοραστές πρέπει να αποδείξουν ότι είναι «άξιοι» να λάβουν μέρος.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης