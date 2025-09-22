Στο σφυρί το πιο ακριβό αυτοκίνητο στην ιστορία

Δεν πρόκειται, όμως, για μία πώληση που είναι για όλους. Η Bugatti δεν δημοσιοποίησε ούτε μία φωτογραφία που να τιμά την καλλιτεχνική υπόσταση του μοναδικού της hypercar και οι υποψήφιοι αγοραστές πρέπει να αποδείξουν ότι είναι «άξιοι» να λάβουν μέρος.