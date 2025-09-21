Η σαρωτική Skoda

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο, αποδεικνύοντας ότι οι οδηγοί της Γηραιάς Ηπείρου δεν αρκούνται πια σε υποσχέσεις, αλλά εμπιστεύονται έμπρακτα τη νέα εποχή της βιώσιμης κινητικότητας. Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα πέρασαν από την περιφέρεια της αγοράς στο επίκεντρο, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, κινούμαστε και επενδύουμε στο μέλλον. Και σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή, η Skoda δεν είναι απλώς παρούσα – είναι ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές.

Οι πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχουν εκτοξευθεί την τελευταία πενταετία, καταγράφοντας διαρκώς νέα ρεκόρ. Το 2019 τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα κινούνταν σε χαμηλά μερίδια αγοράς, μόλις στο 2-3% των συνολικών πωλήσεων. Σήμερα, το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 15% σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με χώρες όπως η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Σουηδία και η Γερμανία να πρωτοστατούν στην υιοθέτηση.



