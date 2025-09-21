Formula 1: Ο Φερστάπεν στο παιχνίδι του τίτλου (+video)
NEWSAUTO.GR

Formula 1: Ο Φερστάπεν στο παιχνίδι του τίτλου (+video)

Ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε με εμφατικό τρόπο στο Αζερμπαϊτζάν και έπειτα από την εγκατάλειψη του Πιάστρι και τον κακό αγώνα του Νόρις μπήκε στο κόλπο για το φετινό πρωτάθλημα!

Formula 1: Ο Φερστάπεν στο παιχνίδι του τίτλου (+video)
UPD:
Ήταν ένα απόγευμα πλήρους κυριαρχίας για τον Ολλανδό. Πέτυχε ένα ακόμη Grand Slam ελέγχοντας τον αγώνα από την αρχή μέχρι το τέλος.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης