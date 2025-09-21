Formula 1: Ο Φερστάπεν στο παιχνίδι του τίτλου (+video)
Formula 1: Ο Φερστάπεν στο παιχνίδι του τίτλου (+video)
Ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε με εμφατικό τρόπο στο Αζερμπαϊτζάν και έπειτα από την εγκατάλειψη του Πιάστρι και τον κακό αγώνα του Νόρις μπήκε στο κόλπο για το φετινό πρωτάθλημα!
UPD:
Ήταν ένα απόγευμα πλήρους κυριαρχίας για τον Ολλανδό. Πέτυχε ένα ακόμη Grand Slam ελέγχοντας τον αγώνα από την αρχή μέχρι το τέλος.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα