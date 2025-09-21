Η Xiaomi κάνει sold out και απειλεί την Tesla
Μόλις έναν χρόνο μετά το ντεμπούτο της στην αυτοκινητοβιομηχανία, η Xiaomi καταφέρνει να μπει στην πρώτη δεκάδα της κινεζικής αγοράς νέας ενέργειας (NEV).
Και το κάνει με τρόπο εμφατικό, πλησιάζοντας επικίνδυνα τις επιδόσεις της Tesla. Τον Αύγουστο, η Xiaomi παρέδωσε 36.396 αυτοκίνητα, ενώ η αμερικανική εταιρεία έκλεισε τον ίδιο μήνα στις 57.152 μονάδες.
