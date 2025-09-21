Οι φυσικοί διακόπτες νίκησαν!

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα debate των τελευταίων ετών, οθόνες ή διακόπτες;. Οι εταιρείες ψήφισαν οθόνες ως πιο φουτουριστική λύση, όμως στην πορεία το κοινό φάνηκε ότι χρειαζόταν και τους φυσικούς διακόπτες, ιδίως για τις πιο συνηθισμένες λειτουργίες του αυτοκινήτου.