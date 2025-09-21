Ο Μάριος Ηλιόπουλος έμεινε, τα σάρωσε όλα και έφυγε για ΑΕΚ
Ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην Ανάβαση Πορταριάς παρά από το μηχανικό πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε στα χρονομετρημένα του Σαββάτου.

Το Ford Fiesta των 600 ίππων, με κεντρικό άξονα μετάδοσης, παρουσίασε βλάβη που τον ανάγκασε να σταματήσει προσωρινά, ενώ η πίστα γέμισε λάδια και οι διοργανωτές διέκοψαν τη δοκιμαστική διαδικασία.

Όμως η ομάδα εργάστηκε εντατικά, και στο δεύτερο σκέλος των δοκιμών, ο Ηλιόπουλος επέστρεψε δυναμικά. Με χρόνο 2:50.96 εξαπέλυσε επίθεση στην κατάταξη, κατέλαβε την κορυφή τόσο συνολικά όσο και στην κατηγορία του (Formula Saloon). Σήμερα το πρωί, στα δύο σκέλη του αγώνα, τίποτα δεν στάθηκε εμπόδιο: οδήγησε σταθερά, με ακρίβεια και αυτοπεποίθηση, και πήρε τη νίκη που του άξιζε.

