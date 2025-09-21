Ο Μάριος Ηλιόπουλος έμεινε, τα σάρωσε όλα και έφυγε για ΑΕΚ

Το Ford Fiesta των 600 ίππων, με κεντρικό άξονα μετάδοσης, παρουσίασε βλάβη που τον ανάγκασε να σταματήσει προσωρινά, ενώ η πίστα γέμισε λάδια και οι διοργανωτές διέκοψαν τη δοκιμαστική διαδικασία.

Όμως η ομάδα εργάστηκε εντατικά, και στο δεύτερο σκέλος των δοκιμών, ο Ηλιόπουλος επέστρεψε δυναμικά. Με χρόνο 2:50.96 εξαπέλυσε επίθεση στην κατάταξη, κατέλαβε την κορυφή τόσο συνολικά όσο και στην κατηγορία του (Formula Saloon). Σήμερα το πρωί, στα δύο σκέλη του αγώνα, τίποτα δεν στάθηκε εμπόδιο: οδήγησε σταθερά, με ακρίβεια και αυτοπεποίθηση, και πήρε τη νίκη που του άξιζε.