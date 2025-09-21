Πόσα χρήματα παίρνουν οι υπάλληλοι της Tesla στην Ελλάδα;

Η αμερικανική εταιρεία έχει αναπτύξει παρουσία και στη χώρα μας, με συνεργεία, service center αλλά και ρόλους γραφείου. Οι μισθοί όμως δεν θυμίζουν αμερικανικά standards, ούτε καν τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά, και αυτό έχει δημιουργήσει σημαντικές εντάσεις στο εσωτερικό της εταιρείας.

Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μας έχουν αναφέρει τις αποδοχές των μηχανικών της Tesla ξεκινούν από περίπου 1.200 ευρώ τον μήνα, με δυνατότητα ανόδου προς τα 1.500 ευρώ. Σημειώνεται ότι οι αντίστοιχες αμοιβές σε άλλες ελληνικές εισαγωγικές εταιρείες, για την εξειδικευμένη θέση των μηχανικών, ξεπερνούν τα 2.000 ευρώ. Βέβαια, η τεχνολογία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνεπάγεται μικρότερο όγκο εργασιών σε σχέση με τα οχήματα που διαθέτουν συμβατικούς κινητήρες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το πακέτο της Tesla περιλαμβάνει μετοχές της εταιρείας (RSUs), όμως οι καθαρές αποδοχές παραμένουν χαμηλές για τον απαιτητικό φόρτο εργασίας και τις βάρδιες. Οι μαθητευόμενοι μηχανικοί κινούνται χαμηλότερα, ενώ οι «κανονικοί», πλήρως εκπαιδευμένοι τεχνικοί ξεκινούν από το όριο των 1.200 ευρώ.

Ακόμα πιο πιεστική είναι η εικόνα...





